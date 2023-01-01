نغولتروم بوتاني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل BTN إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٤٦٬٤٤١ uzs

1.00000 BTN = 146.44100 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:8 UTC
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BTN إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0652588.5691.437241.661080.9576518.2111
1GBP1.1574111.23285102.5041.663361.922421.1083921.0763
1USD0.938750.811129183.14391.34921.559330.89917.0956
1INR0.01129060.009755720.012027310.01622730.01875460.01081260.205615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Uzbekistan Som
1 BTN146.44100 UZS
5 BTN732.20500 UZS
10 BTN1464.41000 UZS
20 BTN2928.82000 UZS
50 BTN7322.05000 UZS
100 BTN14644.10000 UZS
250 BTN36610.25000 UZS
500 BTN73220.50000 UZS
1000 BTN146441.00000 UZS
2000 BTN292882.00000 UZS
5000 BTN732205.00000 UZS
10000 BTN1464410.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / نغولتروم بوتاني
1 UZS0.00683 BTN
5 UZS0.03414 BTN
10 UZS0.06829 BTN
20 UZS0.13657 BTN
50 UZS0.34143 BTN
100 UZS0.68287 BTN
250 UZS1.70718 BTN
500 UZS3.41435 BTN
1000 UZS6.82870 BTN
2000 UZS13.65740 BTN
5000 UZS34.14350 BTN
10000 UZS68.28700 BTN