ألف نغولتروم بوتاني إلى سوم أوزبكستاني

تحويل BTN إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٤٦٬٣٤١ uzs

1.00000 BTN = 146.34100 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:14 UTC
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BTN إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0889.3161.467721.670530.954818.4678
1GBP1.1689811.2625104.4091.715741.952821.1161421.5885
1USD0.925950.792079182.71.3591.546790.884117.0998
1INR0.01119620.009577740.012091910.01643290.01870360.01069040.206769

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Uzbekistan Som
1 BTN146.34100 UZS
5 BTN731.70500 UZS
10 BTN1463.41000 UZS
20 BTN2926.82000 UZS
50 BTN7317.05000 UZS
100 BTN14634.10000 UZS
250 BTN36585.25000 UZS
500 BTN73170.50000 UZS
1000 BTN146341.00000 UZS
2000 BTN292682.00000 UZS
5000 BTN731705.00000 UZS
10000 BTN1463410.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / نغولتروم بوتاني
1 UZS0.00683 BTN
5 UZS0.03417 BTN
10 UZS0.06833 BTN
20 UZS0.13667 BTN
50 UZS0.34167 BTN
100 UZS0.68334 BTN
250 UZS1.70834 BTN
500 UZS3.41668 BTN
1000 UZS6.83335 BTN
2000 UZS13.66670 BTN
5000 UZS34.16675 BTN
10000 UZS68.33350 BTN