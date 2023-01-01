نغولتروم بوتاني إلى جنيه جبل طارق

تحويل BTN إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
9.74 gip

1.00000 BTN = 0.00974 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BTN إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064688.52111.436731.659940.957518.2075
1GBP1.1572711.23215102.4531.662851.921181.1080921.0731
1USD0.93930.811589183.14961.349551.559210.899517.1027
1INR0.01129670.009760590.012026510.01623040.01875190.01081790.205686

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه جبل طارق
1 BTN0.00974 GIP
5 BTN0.04870 GIP
10 BTN0.09741 GIP
20 BTN0.19482 GIP
50 BTN0.48705 GIP
100 BTN0.97409 GIP
250 BTN2.43523 GIP
500 BTN4.87046 GIP
1000 BTN9.74092 GIP
2000 BTN19.48184 GIP
5000 BTN48.70460 GIP
10000 BTN97.40920 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / نغولتروم بوتاني
1 GIP102.66000 BTN
5 GIP513.30000 BTN
10 GIP1026.60000 BTN
20 GIP2053.20000 BTN
50 GIP5133.00000 BTN
100 GIP10266.00000 BTN
250 GIP25665.00000 BTN
500 GIP51330.00000 BTN
1000 GIP102660.00000 BTN
2000 GIP205320.00000 BTN
5000 GIP513300.00000 BTN
10000 GIP1026600.00000 BTN