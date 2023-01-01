نغولتروم بوتاني إلى ريال برازيلي

تحويل BTN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٨٫٧٣ brl

1.00000 BTN = 0.05873 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BTN إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064788.51951.436871.660480.957618.2096
1GBP1.1572711.2321102.4371.662781.921551.1082121.0726
1USD0.93920.811622183.14031.349551.559580.899417.103
1INR0.01129690.009762080.012027910.01623220.01875840.01081790.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال البرازيلي
1 BTN0.05873 BRL
5 BTN0.29366 BRL
10 BTN0.58733 BRL
20 BTN1.17466 BRL
50 BTN2.93664 BRL
100 BTN5.87328 BRL
250 BTN14.68320 BRL
500 BTN29.36640 BRL
1000 BTN58.73280 BRL
2000 BTN117.46560 BRL
5000 BTN293.66400 BRL
10000 BTN587.32800 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / نغولتروم بوتاني
1 BRL17.02630 BTN
5 BRL85.13150 BTN
10 BRL170.26300 BTN
20 BRL340.52600 BTN
50 BRL851.31500 BTN
100 BRL1702.63000 BTN
250 BRL4256.57500 BTN
500 BRL8513.15000 BTN
1000 BRL17026.30000 BTN
2000 BRL34052.60000 BTN
5000 BRL85131.50000 BTN
10000 BRL170263.00000 BTN