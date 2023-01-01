نغولتروم بوتاني إلى روفيا مالديفية

تحويل BTN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٨٦٫٠٦ mvr

1.00000 BTN = 0.18606 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روفيا جزر المالديف
1 BTN0.18606 MVR
5 BTN0.93030 MVR
10 BTN1.86060 MVR
20 BTN3.72120 MVR
50 BTN9.30300 MVR
100 BTN18.60600 MVR
250 BTN46.51500 MVR
500 BTN93.03000 MVR
1000 BTN186.06000 MVR
2000 BTN372.12000 MVR
5000 BTN930.30000 MVR
10000 BTN1860.60000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / نغولتروم بوتاني
1 MVR5.37462 BTN
5 MVR26.87310 BTN
10 MVR53.74620 BTN
20 MVR107.49240 BTN
50 MVR268.73100 BTN
100 MVR537.46200 BTN
250 MVR1343.65500 BTN
500 MVR2687.31000 BTN
1000 MVR5374.62000 BTN
2000 MVR10749.24000 BTN
5000 MVR26873.10000 BTN
10000 MVR53746.20000 BTN