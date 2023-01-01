نغولتروم بوتاني إلى منات تركمانستاني

تحويل BTN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
42.06 tmt

1.00000 BTN = 0.04206 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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BTN إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Turkmenistani Manat
1 BTN0.04206 TMT
5 BTN0.21031 TMT
10 BTN0.42062 TMT
20 BTN0.84124 TMT
50 BTN2.10310 TMT
100 BTN4.20620 TMT
250 BTN10.51550 TMT
500 BTN21.03100 TMT
1000 BTN42.06200 TMT
2000 BTN84.12400 TMT
5000 BTN210.31000 TMT
10000 BTN420.62000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / نغولتروم بوتاني
1 TMT23.77440 BTN
5 TMT118.87200 BTN
10 TMT237.74400 BTN
20 TMT475.48800 BTN
50 TMT1188.72000 BTN
100 TMT2377.44000 BTN
250 TMT5943.60000 BTN
500 TMT11887.20000 BTN
1000 TMT23774.40000 BTN
2000 TMT47548.80000 BTN
5000 TMT118872.00000 BTN
10000 TMT237744.00000 BTN