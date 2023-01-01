500 نغولتروم بوتاني إلى منات تركمانستاني

تحويل BTN إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ btn
٢١٫١٣ tmt

1.00000 BTN = 0.04226 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:30 UTC
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BTN إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0801589.31641.467821.671540.9555518.4396
1GBP1.1687711.2624104.3861.715481.953571.1168221.5508
1USD0.92580.792142182.68891.35891.547510.884617.0713
1INR0.01119620.009579790.012093510.01643390.01871480.01069790.206452

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Turkmenistani Manat
1 BTN0.04226 TMT
5 BTN0.21131 TMT
10 BTN0.42263 TMT
20 BTN0.84525 TMT
50 BTN2.11313 TMT
100 BTN4.22626 TMT
250 BTN10.56565 TMT
500 BTN21.13130 TMT
1000 BTN42.26260 TMT
2000 BTN84.52520 TMT
5000 BTN211.31300 TMT
10000 BTN422.62600 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / نغولتروم بوتاني
1 TMT23.66160 BTN
5 TMT118.30800 BTN
10 TMT236.61600 BTN
20 TMT473.23200 BTN
50 TMT1183.08000 BTN
100 TMT2366.16000 BTN
250 TMT5915.40000 BTN
500 TMT11830.80000 BTN
1000 TMT23661.60000 BTN
2000 TMT47323.20000 BTN
5000 TMT118308.00000 BTN
10000 TMT236616.00000 BTN