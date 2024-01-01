Bhutan ngultrumundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile BTN → TMT çevirin

1.000 btn
41,86 tmt

1,000 BTN = 0,04186 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Türkmenistan Manatı
1 BTN0,04186 TMT
5 BTN0,20931 TMT
10 BTN0,41862 TMT
20 BTN0,83725 TMT
50 BTN2,09312 TMT
100 BTN4,18624 TMT
250 BTN10,46560 TMT
500 BTN20,93120 TMT
1000 BTN41,86240 TMT
2000 BTN83,72480 TMT
5000 BTN209,31200 TMT
10000 BTN418,62400 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Bhutan Ngultrumu
1 TMT23,88780 BTN
5 TMT119,43900 BTN
10 TMT238,87800 BTN
20 TMT477,75600 BTN
50 TMT1.194,39000 BTN
100 TMT2.388,78000 BTN
250 TMT5.971,95000 BTN
500 TMT11.943,90000 BTN
1000 TMT23.887,80000 BTN
2000 TMT47.775,60000 BTN
5000 TMT119.439,00000 BTN
10000 TMT238.878,00000 BTN