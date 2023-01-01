نغولتروم بوتاني إلى أوقية موريتانية

تحويل BTN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٦١٫٧٨ mru

1.00000 BTN = 0.46178 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritanian Ouguiya
1 BTN0.46178 MRU
5 BTN2.30890 MRU
10 BTN4.61780 MRU
20 BTN9.23560 MRU
50 BTN23.08900 MRU
100 BTN46.17800 MRU
250 BTN115.44500 MRU
500 BTN230.89000 MRU
1000 BTN461.78000 MRU
2000 BTN923.56000 MRU
5000 BTN2308.90000 MRU
10000 BTN4617.80000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / نغولتروم بوتاني
1 MRU2.16554 BTN
5 MRU10.82770 BTN
10 MRU21.65540 BTN
20 MRU43.31080 BTN
50 MRU108.27700 BTN
100 MRU216.55400 BTN
250 MRU541.38500 BTN
500 MRU1082.77000 BTN
1000 MRU2165.54000 BTN
2000 MRU4331.08000 BTN
5000 MRU10827.70000 BTN
10000 MRU21655.40000 BTN