500 أوقية موريتانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MRU إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

500 mru
1,039.32 btn

1.00000 MRU = 2.07863 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / نغولتروم بوتاني
1 MRU2.07863 BTN
5 MRU10.39315 BTN
10 MRU20.78630 BTN
20 MRU41.57260 BTN
50 MRU103.93150 BTN
100 MRU207.86300 BTN
250 MRU519.65750 BTN
500 MRU1039.31500 BTN
1000 MRU2078.63000 BTN
2000 MRU4157.26000 BTN
5000 MRU10393.15000 BTN
10000 MRU20786.30000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritanian Ouguiya
1 BTN0.48109 MRU
5 BTN2.40543 MRU
10 BTN4.81087 MRU
20 BTN9.62174 MRU
50 BTN24.05435 MRU
100 BTN48.10870 MRU
250 BTN120.27175 MRU
500 BTN240.54350 MRU
1000 BTN481.08700 MRU
2000 BTN962.17400 MRU
5000 BTN2405.43500 MRU
10000 BTN4810.87000 MRU