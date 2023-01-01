1 نغولتروم بوتاني إلى أوقية موريتانية

تحويل BTN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

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0.46 mru

1.00000 BTN = 0.45927 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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BTN إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079289.27321.46621.666850.954318.4013
1GBP1.1689111.26145104.3491.713811.948341.1154921.5089
1USD0.92660.792739182.72161.35861.544520.884317.0509
1INR0.01120160.009583210.012088710.01642380.01867130.01069010.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritanian Ouguiya
1 BTN0.45927 MRU
5 BTN2.29634 MRU
10 BTN4.59267 MRU
20 BTN9.18534 MRU
50 BTN22.96335 MRU
100 BTN45.92670 MRU
250 BTN114.81675 MRU
500 BTN229.63350 MRU
1000 BTN459.26700 MRU
2000 BTN918.53400 MRU
5000 BTN2296.33500 MRU
10000 BTN4592.67000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / نغولتروم بوتاني
1 MRU2.17738 BTN
5 MRU10.88690 BTN
10 MRU21.77380 BTN
20 MRU43.54760 BTN
50 MRU108.86900 BTN
100 MRU217.73800 BTN
250 MRU544.34500 BTN
500 MRU1088.69000 BTN
1000 MRU2177.38000 BTN
2000 MRU4354.76000 BTN
5000 MRU10886.90000 BTN
10000 MRU21773.80000 BTN