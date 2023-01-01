نغولتروم بوتاني إلى كولون سلفادوري

تحويل BTN إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٠٥٫٣٦ svc

1.00000 BTN = 0.10536 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BTN إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كولون سلفادوري
1 BTN0.10536 SVC
5 BTN0.52682 SVC
10 BTN1.05363 SVC
20 BTN2.10726 SVC
50 BTN5.26815 SVC
100 BTN10.53630 SVC
250 BTN26.34075 SVC
500 BTN52.68150 SVC
1000 BTN105.36300 SVC
2000 BTN210.72600 SVC
5000 BTN526.81500 SVC
10000 BTN1053.63000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / نغولتروم بوتاني
1 SVC9.49098 BTN
5 SVC47.45490 BTN
10 SVC94.90980 BTN
20 SVC189.81960 BTN
50 SVC474.54900 BTN
100 SVC949.09800 BTN
250 SVC2372.74500 BTN
500 SVC4745.49000 BTN
1000 SVC9490.98000 BTN
2000 SVC18981.96000 BTN
5000 SVC47454.90000 BTN
10000 SVC94909.80000 BTN