20 نغولتروم بوتاني إلى كولون سلفادوري

تحويل BTN إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
٢٫١٢ svc

1.00000 BTN = 0.10587 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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BTN إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0803589.32971.468141.670690.955218.4376
1GBP1.168511.2624104.3831.715541.952221.1161521.5445
1USD0.925650.792142182.68591.358951.546430.8841517.0663
1INR0.01119450.009580130.01209410.01643510.01870250.01069290.206399

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كولون سلفادوري
1 BTN0.10587 SVC
5 BTN0.52933 SVC
10 BTN1.05866 SVC
20 BTN2.11732 SVC
50 BTN5.29330 SVC
100 BTN10.58660 SVC
250 BTN26.46650 SVC
500 BTN52.93300 SVC
1000 BTN105.86600 SVC
2000 BTN211.73200 SVC
5000 BTN529.33000 SVC
10000 BTN1058.66000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / نغولتروم بوتاني
1 SVC9.44593 BTN
5 SVC47.22965 BTN
10 SVC94.45930 BTN
20 SVC188.91860 BTN
50 SVC472.29650 BTN
100 SVC944.59300 BTN
250 SVC2361.48250 BTN
500 SVC4722.96500 BTN
1000 SVC9445.93000 BTN
2000 SVC18891.86000 BTN
5000 SVC47229.65000 BTN
10000 SVC94459.30000 BTN