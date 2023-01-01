نغولتروم بوتاني إلى دينار مقدوني

تحويل BTN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
696.52 mkd

1.00000 BTN = 0.69652 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دينار مقدوني
1 BTN0.69652 MKD
5 BTN3.48260 MKD
10 BTN6.96520 MKD
20 BTN13.93040 MKD
50 BTN34.82600 MKD
100 BTN69.65200 MKD
250 BTN174.13000 MKD
500 BTN348.26000 MKD
1000 BTN696.52000 MKD
2000 BTN1393.04000 MKD
5000 BTN3482.60000 MKD
10000 BTN6965.20000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / نغولتروم بوتاني
1 MKD1.43571 BTN
5 MKD7.17855 BTN
10 MKD14.35710 BTN
20 MKD28.71420 BTN
50 MKD71.78550 BTN
100 MKD143.57100 BTN
250 MKD358.92750 BTN
500 MKD717.85500 BTN
1000 MKD1435.71000 BTN
2000 MKD2871.42000 BTN
5000 MKD7178.55000 BTN
10000 MKD14357.10000 BTN