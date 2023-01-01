ألف نغولتروم بوتاني إلى دينار مقدوني

تحويل BTN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٦٩٠٫٣٥ mkd

1.00000 BTN = 0.69035 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.079389.27841.466121.667130.954218.4103
1GBP1.1688411.26155104.3541.713691.948641.1153121.519
1USD0.926550.792676182.71881.35841.544640.884117.0576
1INR0.01120090.009582780.012089210.01642190.01867340.0106880.206212

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دينار مقدوني
1 BTN0.69035 MKD
5 BTN3.45175 MKD
10 BTN6.90350 MKD
20 BTN13.80700 MKD
50 BTN34.51750 MKD
100 BTN69.03500 MKD
250 BTN172.58750 MKD
500 BTN345.17500 MKD
1000 BTN690.35000 MKD
2000 BTN1380.70000 MKD
5000 BTN3451.75000 MKD
10000 BTN6903.50000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / نغولتروم بوتاني
1 MKD1.44854 BTN
5 MKD7.24270 BTN
10 MKD14.48540 BTN
20 MKD28.97080 BTN
50 MKD72.42700 BTN
100 MKD144.85400 BTN
250 MKD362.13500 BTN
500 MKD724.27000 BTN
1000 MKD1448.54000 BTN
2000 MKD2897.08000 BTN
5000 MKD7242.70000 BTN
10000 MKD14485.40000 BTN