5 نغولتروم بوتاني إلى دينار مقدوني

تحويل BTN إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
3.45 mkd

1.00000 BTN = 0.68950 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:52 UTC
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BTN إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.079289.26881.466091.667230.954218.4091
1GBP1.1690411.2615104.3481.713751.948861.115521.5188
1USD0.92660.792707182.71761.35851.544880.884217.0581
1INR0.01120210.009583290.012089310.01642330.01867650.01068940.206221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دينار مقدوني
1 BTN0.68950 MKD
5 BTN3.44752 MKD
10 BTN6.89503 MKD
20 BTN13.79006 MKD
50 BTN34.47515 MKD
100 BTN68.95030 MKD
250 BTN172.37575 MKD
500 BTN344.75150 MKD
1000 BTN689.50300 MKD
2000 BTN1379.00600 MKD
5000 BTN3447.51500 MKD
10000 BTN6895.03000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / نغولتروم بوتاني
1 MKD1.45032 BTN
5 MKD7.25160 BTN
10 MKD14.50320 BTN
20 MKD29.00640 BTN
50 MKD72.51600 BTN
100 MKD145.03200 BTN
250 MKD362.58000 BTN
500 MKD725.16000 BTN
1000 MKD1450.32000 BTN
2000 MKD2900.64000 BTN
5000 MKD7251.60000 BTN
10000 MKD14503.20000 BTN