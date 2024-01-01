1 тысяча бутанских нгултрумов в македонские денары
Сконвертируйте BTN в MKD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BTN в MKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,6913
|0,6932
|Низкий
|0,6734
|0,6734
|В среднем
|0,6836
|0,6847
|Изменить
|-2.44%
|-2.62%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к MKD
За последние 30 дней максимальный курс BTN к MKD составил 0,6913, а минимальный — 0,6734. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6836. Изменение курса BTN к MKD в процентном соотношении составило -2.44.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к MKD составил 0,6932, а минимальный — 0,6734. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6847. Изменение курса BTN к MKD в процентном соотношении составило -2.62.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в македонские денары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.