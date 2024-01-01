Bhutan ngultrumundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile BTN → MKD çevirin

1.000 btn
691,76 mkd

1,000 BTN = 0,6918 MKD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Makedonya Dinarı
1 BTN0,69176 MKD
5 BTN3,45882 MKD
10 BTN6,91764 MKD
20 BTN13,83528 MKD
50 BTN34,58820 MKD
100 BTN69,17640 MKD
250 BTN172,94100 MKD
500 BTN345,88200 MKD
1000 BTN691,76400 MKD
2000 BTN1.383,52800 MKD
5000 BTN3.458,82000 MKD
10000 BTN6.917,64000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 MKD1,44558 BTN
5 MKD7,22790 BTN
10 MKD14,45580 BTN
20 MKD28,91160 BTN
50 MKD72,27900 BTN
100 MKD144,55800 BTN
250 MKD361,39500 BTN
500 MKD722,79000 BTN
1000 MKD1.445,58000 BTN
2000 MKD2.891,16000 BTN
5000 MKD7.227,90000 BTN
10000 MKD14.455,80000 BTN