5 Makedonya dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MKD → BTN çevirin

5 mkd
7,35 btn

1,000ден MKD = 1,469Nu. BTN

19:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,48501,4850
Düşük1,45581,4455
Ortalama1,47401,4647
Değişim0.87%0.84%
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1 MKD → BTN istatistikleri

MKD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4850, en düşük 1,4558 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4740 oldu. MKD → BTN kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

MKD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4850, en düşük 1,4455 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4647 oldu. MKD → BTN kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2651,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16710,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7121,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 MKD1,46930 BTN
5 MKD7,34650 BTN
10 MKD14,69300 BTN
20 MKD29,38600 BTN
50 MKD73,46500 BTN
100 MKD146,93000 BTN
250 MKD367,32500 BTN
500 MKD734,65000 BTN
1000 MKD1.469,30000 BTN
2000 MKD2.938,60000 BTN
5000 MKD7.346,50000 BTN
10000 MKD14.693,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Makedonya Dinarı
1 BTN0,68060 MKD
5 BTN3,40297 MKD
10 BTN6,80595 MKD
20 BTN13,61190 MKD
50 BTN34,02975 MKD
100 BTN68,05950 MKD
250 BTN170,14875 MKD
500 BTN340,29750 MKD
1000 BTN680,59500 MKD
2000 BTN1.361,19000 MKD
5000 BTN3.402,97500 MKD
10000 BTN6.805,95000 MKD