نغولتروم بوتاني إلى روبية سيشيلية

تحويل BTN إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
163.92 scr

1.00000 BTN = 0.16392 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BTN إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روبية سيشيل
1 BTN0.16392 SCR
5 BTN0.81959 SCR
10 BTN1.63917 SCR
20 BTN3.27834 SCR
50 BTN8.19585 SCR
100 BTN16.39170 SCR
250 BTN40.97925 SCR
500 BTN81.95850 SCR
1000 BTN163.91700 SCR
2000 BTN327.83400 SCR
5000 BTN819.58500 SCR
10000 BTN1639.17000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / نغولتروم بوتاني
1 SCR6.10066 BTN
5 SCR30.50330 BTN
10 SCR61.00660 BTN
20 SCR122.01320 BTN
50 SCR305.03300 BTN
100 SCR610.06600 BTN
250 SCR1525.16500 BTN
500 SCR3050.33000 BTN
1000 SCR6100.66000 BTN
2000 SCR12201.32000 BTN
5000 SCR30503.30000 BTN
10000 SCR61006.60000 BTN