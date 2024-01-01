Bhutan ngultrumundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile BTN → SCR çevirin

1.000 btn
160,56 scr

1,000 BTN = 0,1606 SCR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Seyşeller Rupisi
1 BTN0,16056 SCR
5 BTN0,80280 SCR
10 BTN1,60559 SCR
20 BTN3,21118 SCR
50 BTN8,02795 SCR
100 BTN16,05590 SCR
250 BTN40,13975 SCR
500 BTN80,27950 SCR
1000 BTN160,55900 SCR
2000 BTN321,11800 SCR
5000 BTN802,79500 SCR
10000 BTN1.605,59000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 SCR6,22824 BTN
5 SCR31,14120 BTN
10 SCR62,28240 BTN
20 SCR124,56480 BTN
50 SCR311,41200 BTN
100 SCR622,82400 BTN
250 SCR1.557,06000 BTN
500 SCR3.114,12000 BTN
1000 SCR6.228,24000 BTN
2000 SCR12.456,48000 BTN
5000 SCR31.141,20000 BTN
10000 SCR62.282,40000 BTN