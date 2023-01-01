5 نغولتروم بوتاني إلى روبية سيشيلية

تحويل BTN إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٠٫٨١ scr

1.00000 BTN = 0.16184 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:17 UTC
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BTN إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.080689.351.468431.670690.954818.4377
1GBP1.168511.2627104.4071.715881.952231.1156821.5448
1USD0.92540.791954182.68551.35891.546070.883617.0625
1INR0.01119190.00957790.01209410.01643460.01869820.01068630.206354

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روبية سيشيل
1 BTN0.16184 SCR
5 BTN0.80922 SCR
10 BTN1.61845 SCR
20 BTN3.23690 SCR
50 BTN8.09225 SCR
100 BTN16.18450 SCR
250 BTN40.46125 SCR
500 BTN80.92250 SCR
1000 BTN161.84500 SCR
2000 BTN323.69000 SCR
5000 BTN809.22500 SCR
10000 BTN1618.45000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / نغولتروم بوتاني
1 SCR6.17876 BTN
5 SCR30.89380 BTN
10 SCR61.78760 BTN
20 SCR123.57520 BTN
50 SCR308.93800 BTN
100 SCR617.87600 BTN
250 SCR1544.69000 BTN
500 SCR3089.38000 BTN
1000 SCR6178.76000 BTN
2000 SCR12357.52000 BTN
5000 SCR30893.80000 BTN
10000 SCR61787.60000 BTN