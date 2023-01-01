نغولتروم بوتاني إلى ريال عماني

تحويل BTN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٫٦٣٨ omr

1.00000 BTN = 0.00464 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:50 UTC
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BTN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.53761.436731.660120.9577518.2091
1GBP1.1575411.23255102.4861.663081.921661.1086421.0778
1USD0.93910.811326183.14951.34931.559090.899417.101
1INR0.01129460.009757440.012026510.01622740.01875040.01081670.205666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال العماني
1 BTN0.00464 OMR
5 BTN0.02319 OMR
10 BTN0.04638 OMR
20 BTN0.09275 OMR
50 BTN0.23188 OMR
100 BTN0.46375 OMR
250 BTN1.15938 OMR
500 BTN2.31876 OMR
1000 BTN4.63753 OMR
2000 BTN9.27506 OMR
5000 BTN23.18765 OMR
10000 BTN46.37530 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / نغولتروم بوتاني
1 OMR215.63200 BTN
5 OMR1078.16000 BTN
10 OMR2156.32000 BTN
20 OMR4312.64000 BTN
50 OMR10781.60000 BTN
100 OMR21563.20000 BTN
250 OMR53908.00000 BTN
500 OMR107816.00000 BTN
1000 OMR215632.00000 BTN
2000 OMR431264.00000 BTN
5000 OMR1078160.00000 BTN
10000 OMR2156320.00000 BTN