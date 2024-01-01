Bhutan ngultrumundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BTN → OMR çevirin

1.000 btn
4,605 omr

1,000 BTN = 0,004605 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Umman Riyali
1 BTN0,00460 OMR
5 BTN0,02302 OMR
10 BTN0,04605 OMR
20 BTN0,09210 OMR
50 BTN0,23024 OMR
100 BTN0,46049 OMR
250 BTN1,15121 OMR
500 BTN2,30243 OMR
1000 BTN4,60486 OMR
2000 BTN9,20972 OMR
5000 BTN23,02430 OMR
10000 BTN46,04860 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bhutan Ngultrumu
1 OMR217,16200 BTN
5 OMR1.085,81000 BTN
10 OMR2.171,62000 BTN
20 OMR4.343,24000 BTN
50 OMR10.858,10000 BTN
100 OMR21.716,20000 BTN
250 OMR54.290,50000 BTN
500 OMR108.581,00000 BTN
1000 OMR217.162,00000 BTN
2000 OMR434.324,00000 BTN
5000 OMR1.085.810,00000 BTN
10000 OMR2.171.620,00000 BTN