5 Yemen riyalinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile OMR → BTN çevirin

5 omr
1.078,76 btn

1.00000 OMR = 215.75100 BTN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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OMR → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BTN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Bhutan Ngultrumu
1 OMR215.75100 BTN
5 OMR1078.75500 BTN
10 OMR2157.51000 BTN
20 OMR4315.02000 BTN
50 OMR10787.55000 BTN
100 OMR21575.10000 BTN
250 OMR53937.75000 BTN
500 OMR107875.50000 BTN
1000 OMR215751.00000 BTN
2000 OMR431502.00000 BTN
5000 OMR1078755.00000 BTN
10000 OMR2157510.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Umman Riyali
1 BTN0.00463 OMR
5 BTN0.02317 OMR
10 BTN0.04635 OMR
20 BTN0.09270 OMR
50 BTN0.23175 OMR
100 BTN0.46350 OMR
250 BTN1.15875 OMR
500 BTN2.31749 OMR
1000 BTN4.63498 OMR
2000 BTN9.26996 OMR
5000 BTN23.17490 OMR
10000 BTN46.34980 OMR