50 Yemen riyalinden Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile OMR → BTN çevirin
OMR → BTN çevrim grafiği
1 OMR = 215.75100 BTN
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Bhutan Ngultrumu
|1 OMR
|215.75100 BTN
|5 OMR
|1078.75500 BTN
|10 OMR
|2157.51000 BTN
|20 OMR
|4315.02000 BTN
|50 OMR
|10787.55000 BTN
|100 OMR
|21575.10000 BTN
|250 OMR
|53937.75000 BTN
|500 OMR
|107875.50000 BTN
|1000 OMR
|215751.00000 BTN
|2000 OMR
|431502.00000 BTN
|5000 OMR
|1078755.00000 BTN
|10000 OMR
|2157510.00000 BTN