10 آلاف ريال عماني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل OMR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

10,000 omr
2,179,400 btn

ر.ع.1.000 OMR = Nu.217.9 BTN

Mid-market exchange rate at 11:30
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OMR إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.231.511.6510.94721.58
1 GBP1.18111.312110.1111.7831.951.11825.488
1 USD0.90.762183.9041.3591.4860.85219.421
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / نغولتروم بوتاني
1 OMR٢١٧٫٩٤٠٠٠ BTN
5 OMR١٬٠٨٩٫٧٠٠٠٠ BTN
10 OMR٢٬١٧٩٫٤٠٠٠٠ BTN
20 OMR٤٬٣٥٨٫٨٠٠٠٠ BTN
50 OMR١٠٬٨٩٧٫٠٠٠٠٠ BTN
100 OMR٢١٬٧٩٤٫٠٠٠٠٠ BTN
250 OMR٥٤٬٤٨٥٫٠٠٠٠٠ BTN
500 OMR١٠٨٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ BTN
1000 OMR٢١٧٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ BTN
2000 OMR٤٣٥٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ BTN
5000 OMR١٬٠٨٩٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ BTN
10000 OMR٢٬١٧٩٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال العماني
1 BTN٠٫٠٠٤٥٩ OMR
5 BTN٠٫٠٢٢٩٤ OMR
10 BTN٠٫٠٤٥٨٨ OMR
20 BTN٠٫٠٩١٧٧ OMR
50 BTN٠٫٢٢٩٤٢ OMR
100 BTN٠٫٤٥٨٨٤ OMR
250 BTN١٫١٤٧١١ OMR
500 BTN٢٫٢٩٤٢٢ OMR
1000 BTN٤٫٥٨٨٤٣ OMR
2000 BTN٩٫١٧٦٨٦ OMR
5000 BTN٢٢٫٩٤٢١٥ OMR
10000 BTN٤٥٫٨٨٤٣٠ OMR