2000 نغولتروم بوتاني إلى ريال عماني

تحويل BTN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ btn
٩٫٣١١ omr

1.00000 BTN = 0.00466 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:34 UTC
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BTN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.079689.26411.466961.667850.953818.4051
1GBP1.1691811.2623104.371.715211.95011.1151621.5198
1USD0.926250.792205182.68261.35881.544880.8835517.0481
1INR0.01120270.009581270.012094410.01643390.01868440.0106860.206187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال العماني
1 BTN0.00466 OMR
5 BTN0.02328 OMR
10 BTN0.04655 OMR
20 BTN0.09311 OMR
50 BTN0.23277 OMR
100 BTN0.46555 OMR
250 BTN1.16387 OMR
500 BTN2.32774 OMR
1000 BTN4.65548 OMR
2000 BTN9.31096 OMR
5000 BTN23.27740 OMR
10000 BTN46.55480 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / نغولتروم بوتاني
1 OMR214.80100 BTN
5 OMR1074.00500 BTN
10 OMR2148.01000 BTN
20 OMR4296.02000 BTN
50 OMR10740.05000 BTN
100 OMR21480.10000 BTN
250 OMR53700.25000 BTN
500 OMR107400.50000 BTN
1000 OMR214801.00000 BTN
2000 OMR429602.00000 BTN
5000 OMR1074005.00000 BTN
10000 OMR2148010.00000 BTN