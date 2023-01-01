100 نغولتروم بوتاني إلى ريال عماني
تحويل BTN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ريال عماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال العماني / نغولتروم بوتاني
|1 OMR
|214.80100 BTN
|5 OMR
|1074.00500 BTN
|10 OMR
|2148.01000 BTN
|20 OMR
|4296.02000 BTN
|50 OMR
|10740.05000 BTN
|100 OMR
|21480.10000 BTN
|250 OMR
|53700.25000 BTN
|500 OMR
|107400.50000 BTN
|1000 OMR
|214801.00000 BTN
|2000 OMR
|429602.00000 BTN
|5000 OMR
|1074005.00000 BTN
|10000 OMR
|2148010.00000 BTN