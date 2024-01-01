500 ريال عماني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل OMR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

500 omr
108,908.50 btn

ر.ع.1.000 OMR = Nu.217.8 BTN

Mid-market exchange rate at 11:31
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OMR إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2351.511.6510.94721.576
1 GBP1.18111.312110.1131.7831.951.11825.482
1 USD0.90.762183.9051.3591.4860.85219.417
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / نغولتروم بوتاني
1 OMR٢١٧٫٨١٧٠٠ BTN
5 OMR١٬٠٨٩٫٠٨٥٠٠ BTN
10 OMR٢٬١٧٨٫١٧٠٠٠ BTN
20 OMR٤٬٣٥٦٫٣٤٠٠٠ BTN
50 OMR١٠٬٨٩٠٫٨٥٠٠٠ BTN
100 OMR٢١٬٧٨١٫٧٠٠٠٠ BTN
250 OMR٥٤٬٤٥٤٫٢٥٠٠٠ BTN
500 OMR١٠٨٬٩٠٨٫٥٠٠٠٠ BTN
1000 OMR٢١٧٬٨١٧٫٠٠٠٠٠ BTN
2000 OMR٤٣٥٬٦٣٤٫٠٠٠٠٠ BTN
5000 OMR١٬٠٨٩٬٠٨٥٫٠٠٠٠٠ BTN
10000 OMR٢٬١٧٨٬١٧٠٫٠٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الريال العماني
1 BTN٠٫٠٠٤٥٩ OMR
5 BTN٠٫٠٢٢٩٦ OMR
10 BTN٠٫٠٤٥٩١ OMR
20 BTN٠٫٠٩١٨٢ OMR
50 BTN٠٫٢٢٩٥٥ OMR
100 BTN٠٫٤٥٩١٠ OMR
250 BTN١٫١٤٧٧٥ OMR
500 BTN٢٫٢٩٥٥١ OMR
1000 BTN٤٫٥٩١٠١ OMR
2000 BTN٩٫١٨٢٠٢ OMR
5000 BTN٢٢٫٩٥٥٠٥ OMR
10000 BTN٤٥٫٩١٠١٠ OMR