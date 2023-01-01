نغولتروم بوتاني إلى فرنك قمري

تحويل BTN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٬٥٤٤ kmf

1.00000 BTN = 5.54352 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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BTN إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.064788.52961.436811.660350.9575518.2094
1GBP1.1577411.23255102.4861.663331.922111.108621.0801
1USD0.939250.811326183.14981.34951.559450.8993517.1028
1INR0.01129570.00975740.012026510.01622970.01875480.0108160.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك جزر القمر
1 BTN5.54352 KMF
5 BTN27.71760 KMF
10 BTN55.43520 KMF
20 BTN110.87040 KMF
50 BTN277.17600 KMF
100 BTN554.35200 KMF
250 BTN1385.88000 KMF
500 BTN2771.76000 KMF
1000 BTN5543.52000 KMF
2000 BTN11087.04000 KMF
5000 BTN27717.60000 KMF
10000 BTN55435.20000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / نغولتروم بوتاني
1 KMF0.18039 BTN
5 KMF0.90195 BTN
10 KMF1.80391 BTN
20 KMF3.60782 BTN
50 KMF9.01955 BTN
100 KMF18.03910 BTN
250 KMF45.09775 BTN
500 KMF90.19550 BTN
1000 KMF180.39100 BTN
2000 KMF360.78200 BTN
5000 KMF901.95500 BTN
10000 KMF1803.91000 BTN