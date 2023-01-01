10 نغولتروم بوتاني إلى فرنك قمري

تحويل BTN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

10 btn
55 kmf

1.00000 BTN = 5.48737 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
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BTN إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079389.2871.465691.666620.954318.4095
1GBP1.1689111.2617104.3761.713391.948271.1154921.5207
1USD0.926550.792581182.72681.3581.544160.884217.0569
1INR0.01119980.009580710.01208810.01641550.01866580.01068820.206183

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / فرنك جزر القمر
1 BTN5.48737 KMF
5 BTN27.43685 KMF
10 BTN54.87370 KMF
20 BTN109.74740 KMF
50 BTN274.36850 KMF
100 BTN548.73700 KMF
250 BTN1371.84250 KMF
500 BTN2743.68500 KMF
1000 BTN5487.37000 KMF
2000 BTN10974.74000 KMF
5000 BTN27436.85000 KMF
10000 BTN54873.70000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / نغولتروم بوتاني
1 KMF0.18224 BTN
5 KMF0.91119 BTN
10 KMF1.82237 BTN
20 KMF3.64474 BTN
50 KMF9.11185 BTN
100 KMF18.22370 BTN
250 KMF45.55925 BTN
500 KMF91.11850 BTN
1000 KMF182.23700 BTN
2000 KMF364.47400 BTN
5000 KMF911.18500 BTN
10000 KMF1822.37000 BTN