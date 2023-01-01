نغولتروم بوتاني إلى فورنت مجري

تحويل BTN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
4354 huf

1.00000 BTN = 4.35445 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:45 UTC
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BTN إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى SGD

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BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Hungarian Forint
1 BTN4.35445 HUF
5 BTN21.77225 HUF
10 BTN43.54450 HUF
20 BTN87.08900 HUF
50 BTN217.72250 HUF
100 BTN435.44500 HUF
250 BTN1088.61250 HUF
500 BTN2177.22500 HUF
1000 BTN4354.45000 HUF
2000 BTN8708.90000 HUF
5000 BTN21772.25000 HUF
10000 BTN43544.50000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / نغولتروم بوتاني
2000 HUF459.30000 BTN
5000 HUF1148.25000 BTN
10000 HUF2296.50000 BTN
15000 HUF3444.75000 BTN
20000 HUF4593.00000 BTN
30000 HUF6889.50000 BTN
40000 HUF9186.00000 BTN
50000 HUF11482.50000 BTN
60000 HUF13779.00000 BTN
100000 HUF22965.00000 BTN
150000 HUF34447.50000 BTN
200000 HUF45930.00000 BTN