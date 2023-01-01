نغولتروم بوتاني إلى روبية نيبالية

تحويل BTN إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
1601.37 npr

1.00000 BTN = 1.60137 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:50 UTC
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BTN إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064888.53761.436731.660120.9577518.2091
1GBP1.1575411.23255102.4861.663081.921661.1086421.0778
1USD0.93910.811326183.14951.34931.559090.899417.101
1INR0.01129460.009757440.012026510.01622740.01875040.01081670.205666

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى EUR

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BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Nepalese Rupee
1 BTN1.60137 NPR
5 BTN8.00685 NPR
10 BTN16.01370 NPR
20 BTN32.02740 NPR
50 BTN80.06850 NPR
100 BTN160.13700 NPR
250 BTN400.34250 NPR
500 BTN800.68500 NPR
1000 BTN1601.37000 NPR
2000 BTN3202.74000 NPR
5000 BTN8006.85000 NPR
10000 BTN16013.70000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / نغولتروم بوتاني
1 NPR0.62447 BTN
5 NPR3.12234 BTN
10 NPR6.24467 BTN
20 NPR12.48934 BTN
50 NPR31.22335 BTN
100 NPR62.44670 BTN
250 NPR156.11675 BTN
500 NPR312.23350 BTN
1000 NPR624.46700 BTN
2000 NPR1248.93400 BTN
5000 NPR3122.33500 BTN
10000 NPR6244.67000 BTN