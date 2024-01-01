5 روبية نيبالية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NPR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

5 npr
3.12 btn

₨1.000 NPR = Nu.0.6248 BTN

Mid-market exchange rate at 06:14
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NPR إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2751.5121.6550.94821.687
1 GBP1.17911.311109.9431.7821.9511.11725.562
1 USD0.8990.763183.8651.361.4880.85219.499
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / نغولتروم بوتاني
1 NPR٠٫٦٢٤٨٢ BTN
5 NPR٣٫١٢٤٠٩ BTN
10 NPR٦٫٢٤٨١٨ BTN
20 NPR١٢٫٤٩٦٣٦ BTN
50 NPR٣١٫٢٤٠٩٠ BTN
100 NPR٦٢٫٤٨١٨٠ BTN
250 NPR١٥٦٫٢٠٤٥٠ BTN
500 NPR٣١٢٫٤٠٩٠٠ BTN
1000 NPR٦٢٤٫٨١٨٠٠ BTN
2000 NPR١٬٢٤٩٫٦٣٦٠٠ BTN
5000 NPR٣٬١٢٤٫٠٩٠٠٠ BTN
10000 NPR٦٬٢٤٨٫١٨٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Nepalese Rupee
1 BTN١٫٦٠٠٤٧ NPR
5 BTN٨٫٠٠٢٣٥ NPR
10 BTN١٦٫٠٠٤٧٠ NPR
20 BTN٣٢٫٠٠٩٤٠ NPR
50 BTN٨٠٫٠٢٣٥٠ NPR
100 BTN١٦٠٫٠٤٧٠٠ NPR
250 BTN٤٠٠٫١١٧٥٠ NPR
500 BTN٨٠٠٫٢٣٥٠٠ NPR
1000 BTN١٬٦٠٠٫٤٧٠٠٠ NPR
2000 BTN٣٬٢٠٠٫٩٤٠٠٠ NPR
5000 BTN٨٬٠٠٢٫٣٥٠٠٠ NPR
10000 BTN١٦٬٠٠٤٫٧٠٠٠٠ NPR