2000 نغولتروم بوتاني إلى روبية نيبالية

تحويل BTN إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ btn
٣٬١٩٩٫٨٦ npr

1.00000 BTN = 1.59993 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:9 UTC
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BTN إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.0794589.26841.466921.667880.9538518.4027
1GBP1.1691111.262104.3651.714991.949941.1151621.5148
1USD0.92640.792393182.6981.358951.545120.883617.0482
1INR0.01120220.009581770.012092210.01643270.01868390.01068470.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Nepalese Rupee
1 BTN1.59993 NPR
5 BTN7.99965 NPR
10 BTN15.99930 NPR
20 BTN31.99860 NPR
50 BTN79.99650 NPR
100 BTN159.99300 NPR
250 BTN399.98250 NPR
500 BTN799.96500 NPR
1000 BTN1599.93000 NPR
2000 BTN3199.86000 NPR
5000 BTN7999.65000 NPR
10000 BTN15999.30000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / نغولتروم بوتاني
1 NPR0.62503 BTN
5 NPR3.12513 BTN
10 NPR6.25026 BTN
20 NPR12.50052 BTN
50 NPR31.25130 BTN
100 NPR62.50260 BTN
250 NPR156.25650 BTN
500 NPR312.51300 BTN
1000 NPR625.02600 BTN
2000 NPR1250.05200 BTN
5000 NPR3125.13000 BTN
10000 NPR6250.26000 BTN