Bhutan ngultrumundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile BTN → NPR çevirin

1.000 btn
1.596,46 npr

1,000 BTN = 1,596 NPR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

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BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Nepal Rupisi
1 BTN1,59646 NPR
5 BTN7,98230 NPR
10 BTN15,96460 NPR
20 BTN31,92920 NPR
50 BTN79,82300 NPR
100 BTN159,64600 NPR
250 BTN399,11500 NPR
500 BTN798,23000 NPR
1000 BTN1.596,46000 NPR
2000 BTN3.192,92000 NPR
5000 BTN7.982,30000 NPR
10000 BTN15.964,60000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 NPR0,62639 BTN
5 NPR3,13193 BTN
10 NPR6,26385 BTN
20 NPR12,52770 BTN
50 NPR31,31925 BTN
100 NPR62,63850 BTN
250 NPR156,59625 BTN
500 NPR313,19250 BTN
1000 NPR626,38500 BTN
2000 NPR1.252,77000 BTN
5000 NPR3.131,92500 BTN
10000 NPR6.263,85000 BTN