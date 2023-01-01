2000 Nepal rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile NPR → BTN çevirin

2.000 npr
1.250,32 btn

1.00000 NPR = 0.62516 BTN

11:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NPR → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 BTN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 NPR0.62516 BTN
5 NPR3.12580 BTN
10 NPR6.25161 BTN
20 NPR12.50322 BTN
50 NPR31.25805 BTN
100 NPR62.51610 BTN
250 NPR156.29025 BTN
500 NPR312.58050 BTN
1000 NPR625.16100 BTN
2000 NPR1250.32200 BTN
5000 NPR3125.80500 BTN
10000 NPR6251.61000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Nepal Rupisi
1 BTN1.59959 NPR
5 BTN7.99795 NPR
10 BTN15.99590 NPR
20 BTN31.99180 NPR
50 BTN79.97950 NPR
100 BTN159.95900 NPR
250 BTN399.89750 NPR
500 BTN799.79500 NPR
1000 BTN1599.59000 NPR
2000 BTN3199.18000 NPR
5000 BTN7997.95000 NPR
10000 BTN15995.90000 NPR