نغولتروم بوتاني إلى توغروغ منغولي

تحويل BTN إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤١٬٨٢١٫٣٠ mnt

1.00000 BTN = 41.82130 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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BTN إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / التوغروغ المنغولي
1 BTN41.82130 MNT
5 BTN209.10650 MNT
10 BTN418.21300 MNT
20 BTN836.42600 MNT
50 BTN2091.06500 MNT
100 BTN4182.13000 MNT
250 BTN10455.32500 MNT
500 BTN20910.65000 MNT
1000 BTN41821.30000 MNT
2000 BTN83642.60000 MNT
5000 BTN209106.50000 MNT
10000 BTN418213.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / نغولتروم بوتاني
1 MNT0.02391 BTN
5 MNT0.11956 BTN
10 MNT0.23911 BTN
20 MNT0.47823 BTN
50 MNT1.19556 BTN
100 MNT2.39113 BTN
250 MNT5.97783 BTN
500 MNT11.95565 BTN
1000 MNT23.91130 BTN
2000 MNT47.82260 BTN
5000 MNT119.55650 BTN
10000 MNT239.11300 BTN