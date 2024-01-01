ألف توغروغ منغولي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MNT إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mnt
24.50 btn

1.00000 MNT = 0.02450 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / نغولتروم بوتاني
1 MNT0.02450 BTN
5 MNT0.12252 BTN
10 MNT0.24504 BTN
20 MNT0.49008 BTN
50 MNT1.22521 BTN
100 MNT2.45042 BTN
250 MNT6.12605 BTN
500 MNT12.25210 BTN
1000 MNT24.50420 BTN
2000 MNT49.00840 BTN
5000 MNT122.52100 BTN
10000 MNT245.04200 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / التوغروغ المنغولي
1 BTN40.80930 MNT
5 BTN204.04650 MNT
10 BTN408.09300 MNT
20 BTN816.18600 MNT
50 BTN2040.46500 MNT
100 BTN4080.93000 MNT
250 BTN10202.32500 MNT
500 BTN20404.65000 MNT
1000 BTN40809.30000 MNT
2000 BTN81618.60000 MNT
5000 BTN204046.50000 MNT
10000 BTN408093.00000 MNT