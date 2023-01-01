20 نغولتروم بوتاني إلى توغروغ منغولي

تحويل BTN إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
٨٤٠٫٦٦ mnt

1.00000 BTN = 42.03290 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079389.28311.466181.6670.954218.4043
1GBP1.1689111.2616104.3641.713821.948571.1153721.5129
1USD0.926550.792644182.72321.358451.544520.884117.0521
1INR0.01120030.009581890.012088510.01642160.0186710.01068740.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / التوغروغ المنغولي
1 BTN42.03290 MNT
5 BTN210.16450 MNT
10 BTN420.32900 MNT
20 BTN840.65800 MNT
50 BTN2101.64500 MNT
100 BTN4203.29000 MNT
250 BTN10508.22500 MNT
500 BTN21016.45000 MNT
1000 BTN42032.90000 MNT
2000 BTN84065.80000 MNT
5000 BTN210164.50000 MNT
10000 BTN420329.00000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / نغولتروم بوتاني
1 MNT0.02379 BTN
5 MNT0.11895 BTN
10 MNT0.23791 BTN
20 MNT0.47582 BTN
50 MNT1.18955 BTN
100 MNT2.37909 BTN
250 MNT5.94773 BTN
500 MNT11.89545 BTN
1000 MNT23.79090 BTN
2000 MNT47.58180 BTN
5000 MNT118.95450 BTN
10000 MNT237.90900 BTN