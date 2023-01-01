نغولتروم بوتاني إلى كوانزا أنغولي

تحويل BTN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٠٬٠٤٠٫٣٠ aoa

1.00000 BTN = 10.04030 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 6:40 UTC
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BTN إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.53511.436921.660740.957618.219
1GBP1.1573411.23225102.4681.663041.922091.1082721.0861
1USD0.939250.811524183.1551.34961.559820.899417.1119
1INR0.0112950.009759170.012025710.01622990.0187580.01081590.205783

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Angolan Kwanza
1 BTN10.04030 AOA
5 BTN50.20150 AOA
10 BTN100.40300 AOA
20 BTN200.80600 AOA
50 BTN502.01500 AOA
100 BTN1004.03000 AOA
250 BTN2510.07500 AOA
500 BTN5020.15000 AOA
1000 BTN10040.30000 AOA
2000 BTN20080.60000 AOA
5000 BTN50201.50000 AOA
10000 BTN100403.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / نغولتروم بوتاني
1 AOA0.09960 BTN
5 AOA0.49799 BTN
10 AOA0.99599 BTN
20 AOA1.99198 BTN
50 AOA4.97994 BTN
100 AOA9.95988 BTN
250 AOA24.89970 BTN
500 AOA49.79940 BTN
1000 AOA99.59880 BTN
2000 AOA199.19760 BTN
5000 AOA497.99400 BTN
10000 AOA995.98800 BTN