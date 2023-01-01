5 نغولتروم بوتاني إلى كوانزا أنغولي

تحويل BTN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
50.36 aoa

1.00000 BTN = 10.07250 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 5:12 UTC
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BTN إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.0787589.2721.465211.667180.9543518.4117
1GBP1.1689111.2609104.3461.712621.948691.1155521.5205
1USD0.9270.793084182.7551.358251.545480.884717.0676
1INR0.01120170.009583520.012083910.01641290.01867530.01069060.206243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Angolan Kwanza
1 BTN10.07250 AOA
5 BTN50.36250 AOA
10 BTN100.72500 AOA
20 BTN201.45000 AOA
50 BTN503.62500 AOA
100 BTN1007.25000 AOA
250 BTN2518.12500 AOA
500 BTN5036.25000 AOA
1000 BTN10072.50000 AOA
2000 BTN20145.00000 AOA
5000 BTN50362.50000 AOA
10000 BTN100725.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / نغولتروم بوتاني
1 AOA0.09928 BTN
5 AOA0.49640 BTN
10 AOA0.99281 BTN
20 AOA1.98561 BTN
50 AOA4.96403 BTN
100 AOA9.92806 BTN
250 AOA24.82015 BTN
500 AOA49.64030 BTN
1000 AOA99.28060 BTN
2000 AOA198.56120 BTN
5000 AOA496.40300 BTN
10000 AOA992.80600 BTN