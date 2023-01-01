10 آلاف كوانزا أنغولي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل AOA إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ aoa
٩٨٧٫٥٠ btn

1.00000 AOA = 0.09875 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / نغولتروم بوتاني
1 AOA0.09875 BTN
5 AOA0.49375 BTN
10 AOA0.98750 BTN
20 AOA1.97500 BTN
50 AOA4.93751 BTN
100 AOA9.87502 BTN
250 AOA24.68755 BTN
500 AOA49.37510 BTN
1000 AOA98.75020 BTN
2000 AOA197.50040 BTN
5000 AOA493.75100 BTN
10000 AOA987.50200 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Angolan Kwanza
1 BTN10.12660 AOA
5 BTN50.63300 AOA
10 BTN101.26600 AOA
20 BTN202.53200 AOA
50 BTN506.33000 AOA
100 BTN1012.66000 AOA
250 BTN2531.65000 AOA
500 BTN5063.30000 AOA
1000 BTN10126.60000 AOA
2000 BTN20253.20000 AOA
5000 BTN50633.00000 AOA
10000 BTN101266.00000 AOA