20 نغولتروم بوتاني إلى كوانزا أنغولي

تحويل BTN إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
٢٠١٫٤٦ aoa

1.00000 BTN = 10.07290 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 AOA
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.26461.46521.667230.954318.4096
1GBP1.1689111.26085104.3381.712611.948761.1154921.5183
1USD0.927050.793116182.7521.35831.54560.884717.0665
1INR0.01120270.009584250.012084310.01641410.01867740.0106910.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Angolan Kwanza
1 BTN10.07290 AOA
5 BTN50.36450 AOA
10 BTN100.72900 AOA
20 BTN201.45800 AOA
50 BTN503.64500 AOA
100 BTN1007.29000 AOA
250 BTN2518.22500 AOA
500 BTN5036.45000 AOA
1000 BTN10072.90000 AOA
2000 BTN20145.80000 AOA
5000 BTN50364.50000 AOA
10000 BTN100729.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / نغولتروم بوتاني
1 AOA0.09928 BTN
5 AOA0.49638 BTN
10 AOA0.99276 BTN
20 AOA1.98552 BTN
50 AOA4.96381 BTN
100 AOA9.92761 BTN
250 AOA24.81902 BTN
500 AOA49.63805 BTN
1000 AOA99.27610 BTN
2000 AOA198.55220 BTN
5000 AOA496.38050 BTN
10000 AOA992.76100 BTN