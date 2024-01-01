5 бутанских нгултрумов в ангольские кванзы
Сконвертируйте BTN в AOA по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BTN в AOA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,5888
|10,5888
|Низкий
|10,3156
|10,0522
|В среднем
|10,4604
|10,3056
|Изменить
|1.91%
|4.56%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к AOA
За последние 30 дней максимальный курс BTN к AOA составил 10,5888, а минимальный — 10,3156. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,4604. Изменение курса BTN к AOA в процентном соотношении составило 1.91.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к AOA составил 10,5888, а минимальный — 10,0522. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,3056. Изменение курса BTN к AOA в процентном соотношении составило 4.56.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в ангольские кванзы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Ангольская кванза
|1 BTN
|10,54800 AOA
|5 BTN
|52,74000 AOA
|10 BTN
|105,48000 AOA
|20 BTN
|210,96000 AOA
|50 BTN
|527,40000 AOA
|100 BTN
|1 054,80000 AOA
|250 BTN
|2 637,00000 AOA
|500 BTN
|5 274,00000 AOA
|1000 BTN
|10 548,00000 AOA
|2000 BTN
|21 096,00000 AOA
|5000 BTN
|52 740,00000 AOA
|10000 BTN
|105 480,00000 AOA