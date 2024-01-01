История обменного курса бутанский нгултрум–ангольские кванзы

Обменный курс бутанский нгултрум/ангольские кванзы сейчас составляет 10,548, отражая изменение в размере -0.223% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.241% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 10,732, и минимумом, равным 10,489, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.717% уменьшение стоимости.