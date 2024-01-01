Bhutan ngultrumundan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile BTN → AOA çevirin

1.000 btn
10.064,20 aoa

1,000 BTN = 10,06 AOA

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Angola Kvanzası
1 BTN10,06420 AOA
5 BTN50,32100 AOA
10 BTN100,64200 AOA
20 BTN201,28400 AOA
50 BTN503,21000 AOA
100 BTN1.006,42000 AOA
250 BTN2.516,05000 AOA
500 BTN5.032,10000 AOA
1000 BTN10.064,20000 AOA
2000 BTN20.128,40000 AOA
5000 BTN50.321,00000 AOA
10000 BTN100.642,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bhutan Ngultrumu
1 AOA0,09936 BTN
5 AOA0,49681 BTN
10 AOA0,99362 BTN
20 AOA1,98725 BTN
50 AOA4,96812 BTN
100 AOA9,93624 BTN
250 AOA24,84060 BTN
500 AOA49,68120 BTN
1000 AOA99,36240 BTN
2000 AOA198,72480 BTN
5000 AOA496,81200 BTN
10000 AOA993,62400 BTN