20 Angola kvanzasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile AOA → BTN çevirin

20 aoa
1,99 btn

1.00000 AOA = 0.09966 BTN

14:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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AOA → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 BTN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.055487.72341.423631.645590.9671518.625
1GBP1.1555411.2197101.381.645251.901771.1175821.5244
1USD0.94750.819874183.11861.34891.559210.916417.6473
1INR0.01139950.00986390.01203110.01622860.01875890.01102520.212315

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bhutan Ngultrumu
1 AOA0.09966 BTN
5 AOA0.49832 BTN
10 AOA0.99663 BTN
20 AOA1.99326 BTN
50 AOA4.98315 BTN
100 AOA9.96630 BTN
250 AOA24.91575 BTN
500 AOA49.83150 BTN
1000 AOA99.66300 BTN
2000 AOA199.32600 BTN
5000 AOA498.31500 BTN
10000 AOA996.63000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Angola Kvanzası
1 BTN10.03380 AOA
5 BTN50.16900 AOA
10 BTN100.33800 AOA
20 BTN200.67600 AOA
50 BTN501.69000 AOA
100 BTN1003.38000 AOA
250 BTN2508.45000 AOA
500 BTN5016.90000 AOA
1000 BTN10033.80000 AOA
2000 BTN20067.60000 AOA
5000 BTN50169.00000 AOA
10000 BTN100338.00000 AOA