نغولتروم بوتاني إلى كولون كوستاريكي

تحويل BTN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٦٬٤١٨٫٦٨ crc

1.00000 BTN = 6.41868 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064688.51361.436731.660320.957518.2082
1GBP1.1573411.23215102.4441.662851.921631.1081521.0738
1USD0.939250.811589183.14261.349551.559580.899417.1033
1INR0.01129770.009761420.012027510.01623180.01875780.01081760.20571

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كوستاريكا كولوين
1 BTN6.41868 CRC
5 BTN32.09340 CRC
10 BTN64.18680 CRC
20 BTN128.37360 CRC
50 BTN320.93400 CRC
100 BTN641.86800 CRC
250 BTN1604.67000 CRC
500 BTN3209.34000 CRC
1000 BTN6418.68000 CRC
2000 BTN12837.36000 CRC
5000 BTN32093.40000 CRC
10000 BTN64186.80000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / نغولتروم بوتاني
1 CRC0.15579 BTN
5 CRC0.77897 BTN
10 CRC1.55795 BTN
20 CRC3.11590 BTN
50 CRC7.78975 BTN
100 CRC15.57950 BTN
250 CRC38.94875 BTN
500 CRC77.89750 BTN
1000 CRC155.79500 BTN
2000 CRC311.59000 BTN
5000 CRC778.97500 BTN
10000 CRC1557.95000 BTN